SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DRAGO, Alejandro J., q.e.p.d., falleció el 25-2-2026. - Santo varón, marido, padre, abuelo, hermano, amigo y hombre de trabajo. Te despedimos con profunda tristeza, tu incondicional Florencia, tus hijos Alejandro y Sol, Florencia y Marcelo, Matías y Anita, Martín y Josefina, Santiago y Candelaria, Clara y Marcos, y tus 12 nietos. Queda tu huella amorosa en todos nosotros.

✝ DRAGO, Alejandro J., q.e.p.d., falleció el 25-2-2026. - Santo varón, marido, padre, abuelo, hermano, amigo y hombre de trabajo. Te despedimos con profunda tristeza, tu incondicional Florencia, tus hijos Alejandro y Sol, Florencia y Marcelo, Matías y Anita, Martín y Josefina, Santiago y Candelaria, Clara y Marcos, y tus 12 nietos. Queda tu huella amorosa en todos nosotros.

✝ DRAGO, Alejandro J., q.e.p.d., falleció el 25-2-2026. - Santo varón, marido, padre, abuelo, hermano, amigo y hombre de trabajo. Te despedimos con profunda tristeza, tu incondicional Florencia, tus hijos Alejandro y Sol, Florencia y Marcelo, Matías y Anita, Martín y Josefina, Santiago y Candelaria, Clara y Marcos, y tus 12 nietos. Queda tu huella amorosa en todos nosotros.

✝ DRAGO, Alejandro J., q.e.p.d., falleció el 25-2-2026. - Santo varón, marido, padre, abuelo, hermano, amigo y hombre de trabajo. Te despedimos con profunda tristeza, tu incondicional Florencia, tus hijos Alejandro y Sol, Florencia y Marcelo, Matías y Anita, Martín y Josefina, Santiago y Candelaria, Clara y Marcos, y tus 12 nietos. Queda tu huella amorosa en todos nosotros.

✝ DRAGO, Alejandro J., q.e.p.d., falleció el 25-2-2026. - Santo varón, marido, padre, abuelo, hermano, amigo y hombre de trabajo. Te despedimos con profunda tristeza, tu incondicional Florencia, tus hijos Alejandro y Sol, Florencia y Marcelo, Matías y Anita, Martín y Josefina, Santiago y Candelaria, Clara y Marcos, y tus 12 nietos. Queda tu huella amorosa en todos nosotros.

✝ DRAGO, Alejandro J., q.e.p.d., falleció el 25-2-2026. - Santo varón, marido, padre, abuelo, hermano, amigo y hombre de trabajo. Te despedimos con profunda tristeza, tu incondicional Florencia, tus hijos Alejandro y Sol, Florencia y Marcelo, Matías y Anita, Martín y Josefina, Santiago y Candelaria, Clara y Marcos, y tus 12 nietos. Queda tu huella amorosa en todos nosotros.

✝ DRAGO, Alejandro J., q.e.p.d., falleció el 25-2-2026. - Santo varón, marido, padre, abuelo, hermano, amigo y hombre de trabajo. Te despedimos con profunda tristeza, tu incondicional Florencia, tus hijos Alejandro y Sol, Florencia y Marcelo, Matías y Anita, Martín y Josefina, Santiago y Candelaria, Clara y Marcos, y tus 12 nietos. Queda tu huella amorosa en todos nosotros.

✝ DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Te despedimos tus primos Navarro Gowland, agradeciendo tu ejemplo, fortaleza y alegría. Ya estás con Dios, la Virgen y tus seres queridos. Nunca te olvidaremos Tanito. Acompañamos a Florencia y familia con todo cariño.

✝ DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Te despedimos tus primos Navarro Gowland, agradeciendo tu ejemplo, fortaleza y alegría. Ya estás con Dios, la Virgen y tus seres queridos. Nunca te olvidaremos Tanito. Acompañamos a Florencia y familia con todo cariño.

✝ DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Te despedimos tus primos Navarro Gowland, agradeciendo tu ejemplo, fortaleza y alegría. Ya estás con Dios, la Virgen y tus seres queridos. Nunca te olvidaremos Tanito. Acompañamos a Florencia y familia con todo cariño.

✝ DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Te despedimos tus primos Navarro Gowland, agradeciendo tu ejemplo, fortaleza y alegría. Ya estás con Dios, la Virgen y tus seres queridos. Nunca te olvidaremos Tanito. Acompañamos a Florencia y familia con todo cariño.

✝ DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Te despedimos tus primos Navarro Gowland, agradeciendo tu ejemplo, fortaleza y alegría. Ya estás con Dios, la Virgen y tus seres queridos. Nunca te olvidaremos Tanito. Acompañamos a Florencia y familia con todo cariño.

✝ DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Te despedimos tus primos Navarro Gowland, agradeciendo tu ejemplo, fortaleza y alegría. Ya estás con Dios, la Virgen y tus seres queridos. Nunca te olvidaremos Tanito. Acompañamos a Florencia y familia con todo cariño.

✝ DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Te despedimos tus primos Navarro Gowland, agradeciendo tu ejemplo, fortaleza y alegría. Ya estás con Dios, la Virgen y tus seres queridos. Nunca te olvidaremos Tanito. Acompañamos a Florencia y familia con todo cariño.

✝ DRAGO, Alejandro. - Rita A. L. y Cau Cazenave, Teresa y Manuel Alvarado Ledesma y Luisa Alvarado Ledesma abrazan a Florencia y a sus hijos.

✝ DRAGO, Alejandro. - Rita A. L. y Cau Cazenave, Teresa y Manuel Alvarado Ledesma y Luisa Alvarado Ledesma abrazan a Florencia y a sus hijos.

✝ DRAGO, Alejandro. - Rita A. L. y Cau Cazenave, Teresa y Manuel Alvarado Ledesma y Luisa Alvarado Ledesma abrazan a Florencia y a sus hijos.

✝ DRAGO, Alejandro. - Rita A. L. y Cau Cazenave, Teresa y Manuel Alvarado Ledesma y Luisa Alvarado Ledesma abrazan a Florencia y a sus hijos.

✝ DRAGO, Alejandro. - Rita A. L. y Cau Cazenave, Teresa y Manuel Alvarado Ledesma y Luisa Alvarado Ledesma abrazan a Florencia y a sus hijos.

✝ DRAGO, Alejandro. - Rita A. L. y Cau Cazenave, Teresa y Manuel Alvarado Ledesma y Luisa Alvarado Ledesma abrazan a Florencia y a sus hijos.

✝ DRAGO, Alejandro. - Rita A. L. y Cau Cazenave, Teresa y Manuel Alvarado Ledesma y Luisa Alvarado Ledesma abrazan a Florencia y a sus hijos.

✝ DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo R. Gil Lavedra y Claudia Piñeiro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida María, a Napo, Susana, Juancho, Agustín, Ricardo y al resto de sus hermanos, familiares y afectos en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.

✝ DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo R. Gil Lavedra y Claudia Piñeiro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida María, a Napo, Susana, Juancho, Agustín, Ricardo y al resto de sus hermanos, familiares y afectos en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.

✝ DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo R. Gil Lavedra y Claudia Piñeiro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida María, a Napo, Susana, Juancho, Agustín, Ricardo y al resto de sus hermanos, familiares y afectos en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.

✝ DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo R. Gil Lavedra y Claudia Piñeiro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida María, a Napo, Susana, Juancho, Agustín, Ricardo y al resto de sus hermanos, familiares y afectos en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.

✝ DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo R. Gil Lavedra y Claudia Piñeiro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida María, a Napo, Susana, Juancho, Agustín, Ricardo y al resto de sus hermanos, familiares y afectos en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.

✝ DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo R. Gil Lavedra y Claudia Piñeiro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida María, a Napo, Susana, Juancho, Agustín, Ricardo y al resto de sus hermanos, familiares y afectos en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.

✝ DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo R. Gil Lavedra y Claudia Piñeiro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida María, a Napo, Susana, Juancho, Agustín, Ricardo y al resto de sus hermanos, familiares y afectos en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.

✝ DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo R. Gil Lavedra y Claudia Piñeiro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida María, a Napo, Susana, Juancho, Agustín, Ricardo y al resto de sus hermanos, familiares y afectos en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.

✝ DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo R. Gil Lavedra y Claudia Piñeiro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida María, a Napo, Susana, Juancho, Agustín, Ricardo y al resto de sus hermanos, familiares y afectos en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.

✝ DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo R. Gil Lavedra y Claudia Piñeiro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida María, a Napo, Susana, Juancho, Agustín, Ricardo y al resto de sus hermanos, familiares y afectos en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.

✝ DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo R. Gil Lavedra y Claudia Piñeiro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida María, a Napo, Susana, Juancho, Agustín, Ricardo y al resto de sus hermanos, familiares y afectos en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.

✝ DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo R. Gil Lavedra y Claudia Piñeiro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida María, a Napo, Susana, Juancho, Agustín, Ricardo y al resto de sus hermanos, familiares y afectos en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.

✝ DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo R. Gil Lavedra y Claudia Piñeiro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida María, a Napo, Susana, Juancho, Agustín, Ricardo y al resto de sus hermanos, familiares y afectos en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.

✝ DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo R. Gil Lavedra y Claudia Piñeiro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida María, a Napo, Susana, Juancho, Agustín, Ricardo y al resto de sus hermanos, familiares y afectos en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa