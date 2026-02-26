LA NACION

DRAGO, Alejandro J.,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DRAGO, Alejandro J., q.e.p.d., falleció el 25-2-2026. - Santo varón, marido, padre, abuelo, hermano, amigo y hombre de trabajo. Te despedimos con profunda tristeza, tu incondicional Florencia, tus hijos Alejandro y Sol, Florencia y Marcelo, Matías y Anita, Martín y Josefina, Santiago y Candelaria, Clara y Marcos, y tus 12 nietos. Queda tu huella amorosa en todos nosotros.

DRAGO, Alejandro J., q.e.p.d., falleció el 25-2-2026. - Santo varón, marido, padre, abuelo, hermano, amigo y hombre de trabajo. Te despedimos con profunda tristeza, tu incondicional Florencia, tus hijos Alejandro y Sol, Florencia y Marcelo, Matías y Anita, Martín y Josefina, Santiago y Candelaria, Clara y Marcos, y tus 12 nietos. Queda tu huella amorosa en todos nosotros.

DRAGO, Alejandro J., q.e.p.d., falleció el 25-2-2026. - Santo varón, marido, padre, abuelo, hermano, amigo y hombre de trabajo. Te despedimos con profunda tristeza, tu incondicional Florencia, tus hijos Alejandro y Sol, Florencia y Marcelo, Matías y Anita, Martín y Josefina, Santiago y Candelaria, Clara y Marcos, y tus 12 nietos. Queda tu huella amorosa en todos nosotros.

DRAGO, Alejandro J., q.e.p.d., falleció el 25-2-2026. - Santo varón, marido, padre, abuelo, hermano, amigo y hombre de trabajo. Te despedimos con profunda tristeza, tu incondicional Florencia, tus hijos Alejandro y Sol, Florencia y Marcelo, Matías y Anita, Martín y Josefina, Santiago y Candelaria, Clara y Marcos, y tus 12 nietos. Queda tu huella amorosa en todos nosotros.

DRAGO, Alejandro J., q.e.p.d., falleció el 25-2-2026. - Santo varón, marido, padre, abuelo, hermano, amigo y hombre de trabajo. Te despedimos con profunda tristeza, tu incondicional Florencia, tus hijos Alejandro y Sol, Florencia y Marcelo, Matías y Anita, Martín y Josefina, Santiago y Candelaria, Clara y Marcos, y tus 12 nietos. Queda tu huella amorosa en todos nosotros.

DRAGO, Alejandro J., q.e.p.d., falleció el 25-2-2026. - Santo varón, marido, padre, abuelo, hermano, amigo y hombre de trabajo. Te despedimos con profunda tristeza, tu incondicional Florencia, tus hijos Alejandro y Sol, Florencia y Marcelo, Matías y Anita, Martín y Josefina, Santiago y Candelaria, Clara y Marcos, y tus 12 nietos. Queda tu huella amorosa en todos nosotros.

DRAGO, Alejandro J., q.e.p.d., falleció el 25-2-2026. - Santo varón, marido, padre, abuelo, hermano, amigo y hombre de trabajo. Te despedimos con profunda tristeza, tu incondicional Florencia, tus hijos Alejandro y Sol, Florencia y Marcelo, Matías y Anita, Martín y Josefina, Santiago y Candelaria, Clara y Marcos, y tus 12 nietos. Queda tu huella amorosa en todos nosotros.

DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Te despedimos tus primos Navarro Gowland, agradeciendo tu ejemplo, fortaleza y alegría. Ya estás con Dios, la Virgen y tus seres queridos. Nunca te olvidaremos Tanito. Acompañamos a Florencia y familia con todo cariño.

DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Te despedimos tus primos Navarro Gowland, agradeciendo tu ejemplo, fortaleza y alegría. Ya estás con Dios, la Virgen y tus seres queridos. Nunca te olvidaremos Tanito. Acompañamos a Florencia y familia con todo cariño.

DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Te despedimos tus primos Navarro Gowland, agradeciendo tu ejemplo, fortaleza y alegría. Ya estás con Dios, la Virgen y tus seres queridos. Nunca te olvidaremos Tanito. Acompañamos a Florencia y familia con todo cariño.

DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Te despedimos tus primos Navarro Gowland, agradeciendo tu ejemplo, fortaleza y alegría. Ya estás con Dios, la Virgen y tus seres queridos. Nunca te olvidaremos Tanito. Acompañamos a Florencia y familia con todo cariño.

DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Te despedimos tus primos Navarro Gowland, agradeciendo tu ejemplo, fortaleza y alegría. Ya estás con Dios, la Virgen y tus seres queridos. Nunca te olvidaremos Tanito. Acompañamos a Florencia y familia con todo cariño.

DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Te despedimos tus primos Navarro Gowland, agradeciendo tu ejemplo, fortaleza y alegría. Ya estás con Dios, la Virgen y tus seres queridos. Nunca te olvidaremos Tanito. Acompañamos a Florencia y familia con todo cariño.

DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Te despedimos tus primos Navarro Gowland, agradeciendo tu ejemplo, fortaleza y alegría. Ya estás con Dios, la Virgen y tus seres queridos. Nunca te olvidaremos Tanito. Acompañamos a Florencia y familia con todo cariño.

DRAGO, Alejandro. - Rita A. L. y Cau Cazenave, Teresa y Manuel Alvarado Ledesma y Luisa Alvarado Ledesma abrazan a Florencia y a sus hijos.

DRAGO, Alejandro. - Rita A. L. y Cau Cazenave, Teresa y Manuel Alvarado Ledesma y Luisa Alvarado Ledesma abrazan a Florencia y a sus hijos.

DRAGO, Alejandro. - Rita A. L. y Cau Cazenave, Teresa y Manuel Alvarado Ledesma y Luisa Alvarado Ledesma abrazan a Florencia y a sus hijos.

DRAGO, Alejandro. - Rita A. L. y Cau Cazenave, Teresa y Manuel Alvarado Ledesma y Luisa Alvarado Ledesma abrazan a Florencia y a sus hijos.

DRAGO, Alejandro. - Rita A. L. y Cau Cazenave, Teresa y Manuel Alvarado Ledesma y Luisa Alvarado Ledesma abrazan a Florencia y a sus hijos.

DRAGO, Alejandro. - Rita A. L. y Cau Cazenave, Teresa y Manuel Alvarado Ledesma y Luisa Alvarado Ledesma abrazan a Florencia y a sus hijos.

DRAGO, Alejandro. - Rita A. L. y Cau Cazenave, Teresa y Manuel Alvarado Ledesma y Luisa Alvarado Ledesma abrazan a Florencia y a sus hijos.

DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo R. Gil Lavedra y Claudia Piñeiro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida María, a Napo, Susana, Juancho, Agustín, Ricardo y al resto de sus hermanos, familiares y afectos en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.

DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo R. Gil Lavedra y Claudia Piñeiro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida María, a Napo, Susana, Juancho, Agustín, Ricardo y al resto de sus hermanos, familiares y afectos en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.

DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo R. Gil Lavedra y Claudia Piñeiro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida María, a Napo, Susana, Juancho, Agustín, Ricardo y al resto de sus hermanos, familiares y afectos en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.

DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo R. Gil Lavedra y Claudia Piñeiro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida María, a Napo, Susana, Juancho, Agustín, Ricardo y al resto de sus hermanos, familiares y afectos en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.

DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo R. Gil Lavedra y Claudia Piñeiro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida María, a Napo, Susana, Juancho, Agustín, Ricardo y al resto de sus hermanos, familiares y afectos en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.

DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo R. Gil Lavedra y Claudia Piñeiro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida María, a Napo, Susana, Juancho, Agustín, Ricardo y al resto de sus hermanos, familiares y afectos en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.

DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo R. Gil Lavedra y Claudia Piñeiro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida María, a Napo, Susana, Juancho, Agustín, Ricardo y al resto de sus hermanos, familiares y afectos en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.

DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo R. Gil Lavedra y Claudia Piñeiro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida María, a Napo, Susana, Juancho, Agustín, Ricardo y al resto de sus hermanos, familiares y afectos en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.

DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo R. Gil Lavedra y Claudia Piñeiro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida María, a Napo, Susana, Juancho, Agustín, Ricardo y al resto de sus hermanos, familiares y afectos en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.

DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo R. Gil Lavedra y Claudia Piñeiro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida María, a Napo, Susana, Juancho, Agustín, Ricardo y al resto de sus hermanos, familiares y afectos en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.

DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo R. Gil Lavedra y Claudia Piñeiro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida María, a Napo, Susana, Juancho, Agustín, Ricardo y al resto de sus hermanos, familiares y afectos en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.

DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo R. Gil Lavedra y Claudia Piñeiro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida María, a Napo, Susana, Juancho, Agustín, Ricardo y al resto de sus hermanos, familiares y afectos en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.

DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo R. Gil Lavedra y Claudia Piñeiro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida María, a Napo, Susana, Juancho, Agustín, Ricardo y al resto de sus hermanos, familiares y afectos en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.

DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo R. Gil Lavedra y Claudia Piñeiro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida María, a Napo, Susana, Juancho, Agustín, Ricardo y al resto de sus hermanos, familiares y afectos en tan triste momento, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El gobierno de Kicillof aceptó un pedido de Tapia para frenar una investigación sobre los fondos de la AFA
    1

    El gobierno de Kicillof aceptó un pedido de Tapia para frenar una investigación sobre los fondos de la AFA

  2. Bioceres quedó envuelta en una batalla judicial con un pedido de quiebra pendiente
    2

    Un ejecutivo y un magnate: Bioceres quedó envuelta en una batalla judicial con un pedido de quiebra pendiente

  3. Remontada increíble: le hicieron el penal, le vendaron la cabeza y celebró el gol antes del remate
    3

    Champions League: Atalanta eliminó al Borussia Dortmund con un penal en la última jugada del partido

  4. Detuvieron al padre de dos de los líderes de la temible banda del Millón
    4

    Por un robo en Martínez, detuvieron al padre de dos de los líderes de la temible banda del Millón