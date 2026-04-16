El Banco Nación baja el scoring y facilita el acceso a los préstamos hipotecarios

En los últimos días, el Banco Nación habría reducido de 909 a 800 puntos el nivel de scoring exigido para acceder a créditos hipotecarios. Se trata del indicador que mide la capacidad de un solicitante para calificar a un préstamo y que incide, además, en sus condiciones. En la práctica, la modificación amplía el universo de personas que pueden acceder al financiamiento de la entidad, que actualmente ofrece una de las tasas más bajas del mercado.

“Efectivamente, Banco Nación bajó el scoring para hipotecarios UVA. Confirmado. Clave para el mercado de crédito”, señaló el economista Federico González Rouco, de la consultora Empiria, en su cuenta de X, en respuesta a la consulta de un usuario.

En la misma línea, el economista Andrés Salinas, que sigue de cerca la evolución de las tasas del sistema financiero, indicó que el nivel de exigencia ya no se ubicaría en torno a los 909 puntos. “No sé exactamente a cuánto —se menciona 800—, pero si estabas en esos niveles conviene volver a intentar, porque muchos usuarios ya pudieron acceder”, afirmó.

Consultadas por LA NACION, fuentes de la entidad no confirmaron oficialmente la modificación. Según explicaron, el scoring es un parámetro interno que no se comunica públicamente y se ajusta de manera dinámica en la operatoria del banco.

Según González Rouco, con un scoring de 909 se otorgaban aproximadamente 2000 préstamos por mes, por lo que una baja en el umbral debería incrementar el volumen de operaciones, aunque aclaró que esto no implica una flexibilización total de las condiciones.

La medida se da en un contexto de reducción de tasas para créditos hipotecarios por parte de distintas entidades. En los últimos días, por caso, el Banco Credicoop redujo su tasa del 12,5% al 8%, mientras que el Banco Macro la bajó del 15% al 8,5%. De acuerdo con Salinas, el promedio del mercado se ubica en 9,4%, niveles similares a los registrados en julio de 2025, previo a las elecciones legislativas.

El movimiento también se produce en medio de la polémica por el otorgamiento de créditos hipotecarios a funcionarios públicos a través de una línea especial del Banco Nación que permite financiar hasta el 90% del valor de la propiedad —frente al 75% de la línea general— y establece montos máximos más elevados: hasta 189.000 UVA y 315.000 UVA, contra los 157.500 y 260.000 UVA del esquema estándar.

Según datos oficiales, el Banco Nación ya otorgó más de 27.000 créditos hipotecarios. De ese total, unos 11.200 corresponden a empleados del sector público, entre los que se incluirían funcionarios y legisladores con préstamos de más de $500 millones.

La situación derivó en pedidos de informes en el Congreso y en presentaciones judiciales impulsadas por la oposición. Desde el Gobierno, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, defendieron la operatoria y negaron irregularidades.

Caputo incluso afirmó haber recomendado a funcionarios acceder a este tipo de financiamiento. En el banco, en tanto, remarcan que no existe una “ventanilla” especial y que los créditos se otorgan bajo condiciones objetivas dentro del programa +Hogares.