DRAGO, Alejandro José,
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DRAGO, Alejandro José, q.e.p.d., 25-2-2026, c.a.s.r. y b.p. - Marcos Luis Blanco y Centurión participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.
