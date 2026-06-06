Cuatro personas murieron en un choque frontal entre una camioneta y un automóvil

SANTA FE.- Los cuatro ocupantes de los dos vehículos que protagonizaron una colisión frontal en la ruta provincial 94, en jurisdicción de la localidad de Teodelina, departamento General López, 346 kilómetros al sur de la capital provincial, murieron en el acto. Así lo establecieron los primeros peritajes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas de tan violento accidente.

El hecho ocurrió ayer a la altura del tramo conocido como “Curva de García Varela”, en el kilómetro 17 de esa carretera, lugar próximo al límite jurisdiccional entre Villa Cañás y Teodelina.

Según los informes a los que accedió LA NACION, las causas del siniestro son materia de investigación.

Lo que se confirmó es que una camioneta Toyota Hilux blanca y un automóvil Chevrolet Prisma protagonizaron una violenta colisión frontal que terminó con la vida de las cuatro personas involucradas

Las víctimas fatales fueron los tres ocupantes de la 4x4 y el conductor del restante rodado.

De acuerdo con la información brindada por fuentes de la Comisaría 7ª de Teodelina, “en la camioneta viajaban tres ocupantes, mientras que el automóvil, una sola persona. Todos eran mayores de edad. Personal de emergencias y efectivos de distintas áreas acudieron rápidamente al lugar para asistir en la situación”, añadió.

Posteriormente, el jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Teodelina, Leonardo Mena, confirmó el desenlace, señalando que “lamentablemente, el saldo ha sido fatal para todos los participantes”.

En tanto, los investigadores, las autoridades policiales y judiciales, siguen sin proporcionar las identidades de los fallecidos, aunque trascendió que tres de las víctimas fatales eran oriundas de Teodelina y la restante de Villa Cañás.

Mortal choque en Santa Fe

Además, como consecuencia del accidente, la ruta permaneció totalmente interrumpida para el tránsito vehicular durante varias horas para permitir las tareas periciales, el relevamiento de la escena y el retiro de los vehículos involucrados.

Una vez finalizadas las primeras actuaciones, el lugar quedó “en disponibilidad del Poder Judicial”, mientras la fiscalía de turno y las autoridades policiales avanzaban este sábado en la investigación para determinar cómo se produjo el impacto y establecer oficialmente la identidad de las víctimas.

Se apuntó que si bien la mecánica del siniestro se encuentra sujeta a investigación, al momento de producirse el choque se registraban lloviznas de variada intensidad en la región.

Finalmente, el jefe de Bomberos Voluntarios de Teodelina, Leonardo Mena, expresó su malestar por la circulación de imágenes del accidente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. “No es responsabilidad del cuerpo activo que represento, no fue responsabilidad de los que están trabajando. Repudio totalmente a las personas que viralizaron fotos del accidente, sin empatizar con los familiares y amigos de las personas fallecidas”, aclaró.