✝ DRAGO, Alejandro, volvió a la casa del Padre, el 25-2-2026. - Su hermana Patricia y Diego Frías; sus hijos Félix y Gusi, Inés y Juan, Diego y Sofía, Victoria y Rodrigo y nietos lo despiden con cariño.

✝ DRAGO, Alejandro, q.e.p.d., falleció el 25-2-2026. - Tus hermanos, cuñados y sobrinos te despedimos con amor y admiración. ¡Fuiste un gran ejemplo! Rogamos para que recibas el abrazo de Dios tan deseado. Te vamos a extrañar. Acompañamos a Florencia, compañera incondicional, a sus hijos y nietos.

✝ DRAGO, Alejandro. - Sus primos hermanos Larralde Gowland despiden al Tano y acompañan a Florencia y sus hijos en este triste momento.

✝ DRAGO, Alejandro. - Te despedimos con cariño, tus primos: Clodo y Ana, Ale y Cuqui, Rosario, Guada Ledesma y familias.

✝ DRAGO, Alejandro, q.e.p.d., falleció el 25-2-2026. - Ignacio y Dolores Ledesma de Casares, sus hijos y nietos participan con tristeza su partida y acompañan a la querida Florencia y toda la familia, rogando una oración en su memoria.

✝ DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - El edificio Esmeralda 1256 despide a su querido vecino y colaborador y acompaña con cariño a Florencia, sus hijos, nietos y familias.

✝ DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Inés y Mariano Andrade, hijos y nietos despiden al querido Alejandro y acompañan a Florencia e hijos en este triste momento.

✝ DRAGO, Alejandro, q.e.p.d. - Despedimos con muchísimo cariño a Alejandro, su recuerdo estará siempre con nosotros. Acompañamos a Florencia y familia en estos momentos. Alfredo y Lucila Ledesma junto a Lucila, Facundo, Mariana y Alberto.

✝ DRAGO, Alejandro J., q.e.p.d. - falleció el 25-2-2026. - Los vecinos del consorcio Av. Santa Fe 857 participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este difícil momento, rogando una oración en su memoria.

✝ DRAGO, Alejandro J., q.e.p.d., 25-2-2026. - Héctor Espasandin y familia despiden con mucho cariño a Alejandro y acompañan con oración a él y su familia.

