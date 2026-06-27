SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ DRAJER, Saúl. - Con profundo pesar, el directorio y accionistas de Laboratorios Elea acompañan a su presidente Isaías Drajer y a toda su familia en este doloroso momento.

✡ DRAJER, Saúl, q.e.p.d. - INSUD, sus accionistas, directivos y colaboradores participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su hermano, nuestro querido Shaie, y a su familia en este doloroso momento, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa