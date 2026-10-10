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EARNSHAW, Alejandro,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

EARNSHAW, Alejandro, (Alec), q.e.p.d. - Con profunda tristeza despedimos a nuestro querido Alec. Apasionado por la naturaleza, la observación y la fotografía de aves, deja un recuerdo imborrable en quienes lo conocieron. Lo recuerdan con mucho amor su esposa María Elena, sus hijos Jas, Nic y Clio, junto con Teresa y Maru.

EARNSHAW, Alejandro (Alec), q.e.p.d., falleció el 8-10-2026. - Su hermana Sally y John Hudson, y sus sobrinos Marina, Anna, Marco y Malcolm despiden con inmenso cariño a su querido Alec, y acompañan a María Elena, Jasmine, Nico y Maru, y Clio y ruegan una oración en su memoria.

EARNSHAW, Alejandro, (Alec). - Cynthia E. de Zuberbuhler e hijos despiden a su querido primo con gran tristeza y acompañan con mucho cariño a María Elena, Jazmín, Nicolás y Clio.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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