LA NACION

ECHECHIQUIA, Ramón

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ECHECHIQUIA, Ramón. - Los Santa Coloma despiden a su querido amigo Ramón y acompañan a su familia en su pesar.

ECHECHIQUIA, Ramón. - Manuel, Inés Pérez Zabala y familia despiden con profundo dolor a su querido amigo y ruegan una oración en su memoria.

ECHECHIQUIA, Ramón. - Oscar Mancini despide con gran dolor a su amigo Ramón y acompaña a su familia con todo cariño.

ECHECHIQUÍA, Ramón. - Alejandro L. y Cristina de Elizalde e hijos despiden al querido Ramón con mucha tristeza y abrazan con mucho cariño a toda su familia.

ECHECHIQUÍA, Ramón. - ¡Volá alto, querido Ramón! Te vamos a extrañar mucho, pero te recordaremos con toda tu alegría. Teddy y Verónica (as.).

ECHECHIQUIA, Ramón, q.e.p.d. - Miguel Sauze te despide con mucha tristeza, acompaña con todo cariño a la familia y ruega una oración.

ECHECHIQUIA, Ramón, q.e.p.d. - Sus amigos del Tenis Club Argentino, Alejandro Anchorena, Álvaro Caro, Guillermo Fornieles, Ricardo Frers, Luis Garbarini, Flavio Guidotti, Fernando Marín, Rodolfo Martin-Saravia y Francisco Tosi despiden a Ramón con mucha tristeza y acompañan a su familia en este triste momento.

ECHECHIQUÍA, Ramón, q.e.p.d. - Eña y Luis Ribaya despiden a su amigo Ramón con inmenso dolor y acompañan a sus hijos con cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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