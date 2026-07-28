SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ECHECHIQUIA, Ramón, q.e.p.d. - Te despedimos querido Ramón, con mucha tristeza y acompañamos a toda tu familia con mucho amor. Juani, Martín y Mercedes, Pelo y Silvina, Rafa y María, Lolo y Alejandrina, Diego y Baby, Hernán y Marcela.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa