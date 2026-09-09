SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ELIZALDE, Ricardo de. - Mónica y Manuel Crespo junto con Antonio y Cecilia, Candelaria y Rodrigo y Diego despiden con tristeza al querido Richard y abrazan a todos los Elizalde Malenchini.

ELIZALDE, Ricardo E. de, q.e.p.d. - Cora y Marcelo, Connie y Ezequiel, Jose y Ramón, Clara y Marcelito y Corita y Rufo e hijos despiden al querido Richar, acompañando a Carolina, Ana y Belén, cónyuges y nietos, en estos tristes momentos.

Avisos fúnebres

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