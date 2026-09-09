SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ELIZALDE, Ricardo Estanislao, q.e.p.d., partió a la casa del Padre el 8-9-2026. - Sus hijas Carolina y Rolo Frers, Ana, Belén y Jorge Remy; sus nietos Pato y Caro, Belu, Wences y Mari, Ashy y Tomi, Magda y Fede, Coque y Agus, Luli y Daro, Felu y Floren, Fran; sus bisnietos Pedro, Fermín, Isabel, Julieta, Borja, Joaquín, Elena y Candelaria y su fiel colaboradora Aurora lo despiden con profunda tristeza y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán despedidos hoy, a las 16, en el Parque Memorial. - LAZARO COSTA. Tel. 1151457557

Avisos fúnebres

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