ELIZALDE, Ricardo
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ELIZALDE, Ricardo, q.e.p.d. Celina y Ricardo Frers acompañan en este triste momento a Caro, Rolo y familia.
✝ ELIZALDE, Ricardo E. de. - Alejandro L. y Cristina de Elizalde, hijos y nietos despiden a Richard con tristeza y abrazan a Caro, Rolo, Belén, Ana y familias con todo cariño.
✝ ELIZALDE, Ricardo, q.e.p.d. - Milagros Argüello de Pujato participa con profundo dolor la muerte del querido Richard y acompaña con cariño a toda su familia.
✝ ELIZALDE, Ricardo. - Basilio y Clarita, Julio y Mariana e Inés Pertiné acompañamos con gran cariño a toda su familia.
✝ ELIZALDE, Ricardo, q.e.p.d. - Graciela y Emilio Dumais acompañan a Carolina y Rolo y ruegan oraciones en su memoria.
✝ ELIZALDE, Ricardo. - Juan Vicente y Graciela Santa Cruz lo despiden con cariño y acompañan a Caro y toda la familia en este triste momento.
ELIZALDE, Ricardo, q.e.p.d. - Susana Jordan despide con cariño a Ricardo y acompaña a toda su familia.
✝ ELIZALDE, Ricardo. - Queridas Carolina, Belén y Ana: recordaremos siempre a Richard con cariño. Compartimos nuestra juventud con ustedes y disfrutamos de su cultura general y sentido de humor. Las acompañamos con gran dolor en este tristísimo momento. Lucía y Alejandro Eisler.
✝ ELIZALDE, Ricardo. - Maurina y Carlos Bollini Shaw acompañan en este triste momento a Carolina y Rolo y les mandan un fuerte abrazo.
✝ ELIZALDE, Ricardo, q.e.p.d. - Guillermo y Mercedes Pando acompañan con mucho cariño a Carolina, Rolo y familia.
✝ ELIZALDE, Ricardo, q.e.p.d. - Juan y Verónica Cornejo e hijos lamentan su partida y abrazan con todo cariño a Caro y a toda la familia.
✝ ELIZALDE, Ricardo de, q.e.p.d. - Familia Malenchini, Tere, Don, Salva, Roque, Martín, Cecilia y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Con el corazón lleno de amor, encuentran consuelo en saber que se ha reunido con su querida Elen.
✝ ELIZALDE, Ricardo E. de., q.e.p.d. - Los socios y el directorio de Martindale Country Club lamentan el fallecimiento de su socio y acompañan a su familia en este momento.
Aviso publicado en la edición impresa
- 1
- 2
Código: Venganza: aunque se copie a sí mismo, Jason Statham sigue siendo una gran figura de las películas de acción
- 3
Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos fuertes y nevadas para este jueves 10 de septiembre: las provincias afectadas
- 4
Rating: cuánto midió la gala de eliminación de Gran Hermano