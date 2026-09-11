Saltar al contenido principal
LA NACION

ELIZALDE, Ricardo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ELIZALDE, Ricardo, q.e.p.d. Santiago Braun despide con tristeza a un gran tipo y amigo por más de 65 años, y acompaña con mucho cariño a Carolina, Belén y Ana y a toda la familia Elizalde y Malenchini.

ELIZALDE, Ricardo. - Acompañamos a Carolina, Rolo y a toda su familia con mucho cariño en este momento de profunda tristeza. Rogamos oraciones en su querida memoria. Con todo nuestro cariño, Gabriela Flores Pirán y German Neuss.

ELIZALDE, Ricardo, q.e.p.d. - Alejandro y Magdalena Roca acompañan con mucho cariño a Carolina, Rolo y familia.

ELIZALDE, Ricardo, q.e.p.d. - Despedimos al querido Richard y acompañamos a las chicas con cariño. Alicita M. de Augustoni, Marce, Caro, Pierre y Ale.

ELIZALDE, Ricardo, q.e.p.d. - Mercedes y Santos de Uribelarrea acompañan con muchísimo cariño a Carolina y Rolo y a toda la familia y piden una oración en memoria de Ricardo.

ELIZALDE, Ricardo de, q.e.p.d. - La mesa de los lunes de C.U.B.A. acompaña a su hermano Marcelo con todo cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. La disección de los seis disparos en cuatro segundos que mataron al exPuma Federico Martín Aramburú
    1

    El juicio por el crimen de Federico Martín Aramburú: cuatro segundos, tres tiros y la “ejecución”

  2. Walter Samuel se irá de la selección y crecen las dudas sobre la continuidad de Scaloni para 2027
    2

    Walter Samuel se irá y Lionel Scaloni sigue en duda: la selección empieza a cambiar de cara a 2027

  3. Shailene Woodley y el desagradable comentario de su ex: “Quería acostarse con otro antes de casarse”
    3

    Shailene Woodley y el desagradable comentario de su ex: “Me dijo que quería acostarse con otro antes de casarse conmigo”

  4. El impactante show de drones que recreó las Torres Gemelas
    4

    El impactante show de drones en Nueva York que recreó con luces las Torres Gemelas