ELIZALDE, Ricardo
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ELIZALDE, Ricardo, q.e.p.d. Santiago Braun despide con tristeza a un gran tipo y amigo por más de 65 años, y acompaña con mucho cariño a Carolina, Belén y Ana y a toda la familia Elizalde y Malenchini.
✝ ELIZALDE, Ricardo. - Acompañamos a Carolina, Rolo y a toda su familia con mucho cariño en este momento de profunda tristeza. Rogamos oraciones en su querida memoria. Con todo nuestro cariño, Gabriela Flores Pirán y German Neuss.
✝ ELIZALDE, Ricardo, q.e.p.d. - Alejandro y Magdalena Roca acompañan con mucho cariño a Carolina, Rolo y familia.
✝ ELIZALDE, Ricardo, q.e.p.d. - Despedimos al querido Richard y acompañamos a las chicas con cariño. Alicita M. de Augustoni, Marce, Caro, Pierre y Ale.
✝ ELIZALDE, Ricardo, q.e.p.d. - Mercedes y Santos de Uribelarrea acompañan con muchísimo cariño a Carolina y Rolo y a toda la familia y piden una oración en memoria de Ricardo.
✝ ELIZALDE, Ricardo de, q.e.p.d. - La mesa de los lunes de C.U.B.A. acompaña a su hermano Marcelo con todo cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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