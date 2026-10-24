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EMERY, Miguel Ángel

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

"✝EMERY, Miguel Ángel, q.e.p.d. - Su hermana Teresa Emery y sus hijos Matías, Santiago, Ignacio y María O""Donnell y sus cinco nietos despedimos con mucho cariño y amor al querido Miguel."

EMERY, Miguel Ángel. - Sus primos Marta y Daniel Speroni lo despiden con tristeza.

EMERY, Miguel Ángel, q.e.p.d. Urbano A. Díaz de Vivar despide a un hermano del alma y ruega oraciones en su memoria.

EMERY, Miguel Ángel, q.e.p.d. María Marta y Jorge Salvat despiden a su querido amigo con tristeza y acompañan a Cynthia con enorme cariño.

EMERY, Miguel Ángel, q.e.p.d. Sus amigas del Río acompañan a Cyn y familia en la despedida de Palo a quien recordaremos siempre con mucho cariño.

EMERY, Miguel Ángel, q.e.p.d. Mar del Plata Golf Club lamenta el fallecimiento de su socio vitalicio, quien fuera su secretario honorario y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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