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LA NACION

ESCANDELL, José

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ESCANDELL, José, q.e.p.d. - El Círculo de Profesionales en Ciencias Económicas, Lista Azul, participa con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera un destacado miembro de la institución, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente de su Tribunal de Ética Profesional. Acompaña afectuosamente a su familia y seres queridos, recordándolo con respeto y gratitud.

ESCANDELL, José, (Pepe), Dr., q.e.p.d. - Ernesto Lerner y Flia. despiden con mucho dolor a una gran persona, amigo y excelente profesional. Abrazamos a sus hijos. Se te va a extrañar querido Pepe.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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