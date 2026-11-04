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ESCANDELL, José
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
ESCANDELL, José. - El Consorcio de Propietarios de la calle Perón 1509 de CABA lamenta profundamente la partida física del Sr. José Escandell, vecino del edificio, y acompaña a su familia en este momento.
ESCANDELL, José. - Hugo Tacsir y Raúl Eidelman despiden con suma tristeza a un excepcional profesional y gran persona y abrazan en su dolor a sus hijos Gaby y Javier.
✝ ESCANDELL, José, q.e.p.d. - Los socios y abogados de Richards, Cardinal, Tützer, Zabala & Zaefferer lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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