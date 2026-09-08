SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ESCRIÑA, Jorge Guillermo, q.e.p.d. - El Centro de Graduados del Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown, participa el fallecimiento del socio activo de la promoción IX y ruega una oración en su memoria.

✝ ESCRIÑA, Jorge Guillermo. - Chango, Juan, Héctor, José Claudio, Fernando y Donato, tus compañeros y amigos de la Mesa de los Sábados en Liceo Naval, te despiden con profundo pesar.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa