SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ESCRIÑA, Jorge. - Su esposa Nana Azcona; sus hijos Florencia, Santiago y Cecilia, Sofía y Germán, Bautista y María del Mar y Carlota; sus nietos Cata, Fran, Nico y Belu, Feli y Benja, Martu, Ine y Vicky, Otto y Vera, su hermano Eduardo Escriña, sus cuñadas Gloria Casares, Marisa Rodríguez Cardona, Mónica Castro y Flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de Jorge, padre, esposo, abuelo, amigo entrañable, lo despiden con inmensa tristeza y ruegan una oración en su memoria. Querido Cuca, querido Coque, ¡te vamos a extrañar mucho!

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa