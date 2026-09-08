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ESCRIÑA, Jorge
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ESCRIÑA, Jorge. - Su esposa Nana Azcona; sus hijos Florencia, Santiago y Cecilia, Sofía y Germán, Bautista y María del Mar y Carlota; sus nietos Cata, Fran, Nico y Belu, Feli y Benja, Martu, Ine y Vicky, Otto y Vera, su hermano Eduardo Escriña, sus cuñadas Gloria Casares, Marisa Rodríguez Cardona, Mónica Castro y Flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de Jorge, padre, esposo, abuelo, amigo entrañable, lo despiden con inmensa tristeza y ruegan una oración en su memoria. Querido Cuca, querido Coque, ¡te vamos a extrañar mucho!
Aviso publicado en la edición impresa
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