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ESCRIÑA, Jorge,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ESCRIÑA, Jorge, q.e.p.d., falleció en Buenos Aires, el 7-9-2026. - Con profundo pesar el directorio y colaboradores de Federación Patronal Seguros participamos el fallecimiento de Jorge Escriña. Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos e invitamos a acompañarlos con una oración en su memoria, Su recuerdo, calidez y profesionalidad permanecerá por siempre en nuestra empresa.
Aviso publicado en la edición impresa
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