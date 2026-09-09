SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ESCRIÑA, Jorge, q.e.p.d., falleció en Buenos Aires, el 7-9-2026. - Con profundo pesar el directorio y colaboradores de Federación Patronal Seguros participamos el fallecimiento de Jorge Escriña. Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos e invitamos a acompañarlos con una oración en su memoria, Su recuerdo, calidez y profesionalidad permanecerá por siempre en nuestra empresa.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa