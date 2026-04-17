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ESNAL, Graciela B.,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ESNAL de CASTRO, Graciela B., q.e.p.d., 16-4-2026. - Con enorme dolor participamos el fallecimiento de quien fuera nuestra muy querida profesora, jefa y amiga por más de cincuenta años. Abrazamos a Roberto, las chicas y sus respectivas familias. Sus compañeras del 33: Graciela Cohen, Silvina Menu Marque, Cristina Daponte, Cristina Scioscia, Mónica Palmieri, Graciela Rey Vázquez, Cristina Marinone y María Marta Schang.

Avisos fúnebres
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