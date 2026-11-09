SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ESPONDABURU, Selva, falleció en Montevideo el 8-11-2026. - Tus amigos de toda la vida, Marina y Carlos, Sol, Agustina y tus ahijados Francisco y Manuel te amamos y te recordaremos por siempre. Acompañamos a Paz, Pedro y sobrinos en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa