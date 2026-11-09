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ESPONDABURU, Selva

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ESPONDABURU, Selva, falleció en Montevideo el 8-11-2026. - Tus amigos de toda la vida, Marina y Carlos, Sol, Agustina y tus ahijados Francisco y Manuel te amamos y te recordaremos por siempre. Acompañamos a Paz, Pedro y sobrinos en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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