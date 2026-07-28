LA NACION

ESQUENAZI, Mónica Cristina

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ESQUENAZI, Mónica Cristina, q.e.p.d. - Amelia y Mabel Murillo y Alejandro Soza participan con intenso pesar tu partida. Te recordaremos siempre con amor Moni.

Avisos fúnebres
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Aviso publicado en la edición impresa

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