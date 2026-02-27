ESTIÚ, Martha Susana,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ESTIÚ de CESIO, Martha Susana, q.e.p.d., 9-7-32 - 26-2-2026. - Sus hijos Bernardita, Guillermina y Emilio; sus nietos Franco, Salvador, Manuela, Eugenia, Clara y Benjamín; sus bisnietos Justo e Hilario; y Beda, Verónica y Paula, la despiden con amor y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán despedidos hoy, a las 10.30, en el cementerio Jardín de Paz.

