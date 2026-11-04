SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ESTRADA, Juan Agustín, q.e.p.d., falleció el 2-11-2026. - Su mujer Nora Argerich, sus hijos Ángeles y Santiago Berhongaray, Luz y Manuel Escasany, Juan, Mateo y Lorna Livingston, Clara y Santiago Rattagan, Belén y Santiago Noguer, Marcos y María Vacarezza y Fátima lo despedimos con mucho cariño y rogamos oraciones en su memoria.

✝ ESTRADA, Juan Agustín, q.e.p.d. - Tus nietos, Cruz, Salvador, Inés y Santiago Berhongaray, Luisa y Manuel Escasany, Delfina y Jacinta Estrada, Margarita, Santiago, Timoteo, Moira, Juan, Tomás y Clara Rattagan, Santiago Noguer, Paz, Indalesio e Ignacio Estrada, Emilia, Miguel, Joaquín y Helena Morgan te recordamos con mucho cariño y te esperamos en la capilla de San Carlos.

✝ ESTRADA, Juan Agustín, q.e.p.d. - Sus primos José, Ricardo, Gonzalo y Agustín de Estrada despiden a Juan y ruegan una oración en su memoria.

✝ ESTRADA, Juan Agustín. - Diego Vacarezza y familia despiden al querido Juan con mucho cariño y ruegan oraciones en su memoria.

✝ ESTRADA, Juan Agustín, q.e.p.d. - Pato Corti Maderna junto a sus hijos, nietos, nueras y yerno acompañan a Nora y su familia en este momento de dolor y elevan una oración por su eterno descanso.

✝ ESTRADA, Juan Agustín. - Alberto Solanet pide oraciones por su alma y abraza a Nora y sus hijos.

✝ ESTRADA, Juan Agustín. - Pablo y Gloria Casal de Orloff, sus hijos y sus nietos participan su vuelta a la casa del Padre y acompañan a Nora y sus hijos en su dolor.

ESTRADA, Juan Agustín. - Juan Francisco Albarenque y Cecilia Lalor de Albarenque acompañan a Bela y Santy en este triste momento.

✝ ESTRADA, Juan Agustín, q.e.p.d. - Aline e Ignacio junto a nuestros hijos Terce, Ramón y Olivia acompañamos a su familia en este momento de dolor y elevamos una oración por su eterno descanso.

✝ ESTRADA, Juan Agustín, q.e.p.d. - El staff médico asistencial del Instituto Privado San Fernando acompaña a su hija Belén en su dolor.

Avisos fúnebres

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