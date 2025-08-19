SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ETCHEBARNE, Juan Alfredo, q.e.p.d., falleció el 18-8-2025. - Su esposa María Angela Ruiz Brizuela lo despide con mucho amor y ruega una oración en su memoria. Hoy, 11.30hs., se celebrará un responso en la capilla de Parque Memorial. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.

† ETCHEBARNE, Juan Alfredo, q.e.p.d., murió el 18-8-2025. - Su hijo Juan Etchebarne Gainza lo despide. Al fin descansa mi padre, un jodido, un patriota, un soldado y un Quijote. Gracias al convencimiento de su inocencia, su vasco tesón y brillante inteligencia no les dió el gusto de condenarlo y consiguió la absolución histórica en un caso de DD.HH. Dios lo tenga a papá en la gloria y se acuerde de sus verdugos.

† ETCHEBARNE, Juan Alfredo. - Carlos Jorge Mesquita despide con mucha tristeza a su gran amigo de la infancia y acompaña a María y a su familia con cariño.

† ETCHEBARNE, Juan Alfredo. - Jackie, Solange y Verónica Barbará despiden con profundo cariño a su querido primo Juan.

