Keiko Fujimori amplía la ventaja y queda cerca de la presidencia, pero la izquierda convoca protestas y busca anular mesas

LIMA.– Con el escrutinio de la segunda vuelta presidencial avanzando hacia su tramo final y en medio de una ajustada disputa, la candidata de derecha Keiko Fujimori se mantiene en ventaja sobre el postulante de izquierda Roberto Sánchez, quien convocó protestas tras alegar supuestas irregularidades.

Con poco más del 99% de las actas contabilizadas hay una diferencia de alrededor de 39.000 votos a favor de la hija del expresidente Alberto Fujimori sobre el discípulo político de Pedro Castillo. En este escenario de alta paridad, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evaluará este viernes un conjunto de apelaciones presentadas por Juntos por el Perú (JP), que busca anular miles de mesas de votación y recuperar sufragios.

El pleno del JNE programó para las 10.30 (hora local) una audiencia virtual en la que se revisarán 32 recursos de apelación interpuestos por la agrupación de izquierda. En la sesión participarán los magistrados del organismo electoral y los abogados del partido.

Juntos por el Perú busca revertir actas y anular mesas en Lima y el exterior ERNESTO BENAVIDES - AFP

Entre los pedidos más relevantes figura el presentado por el personero legal de JP, Carlos Zafra Flores, quien solicita invalidar 1751 mesas de sufragio en Lima. En total, la organización política apunta a anular 2398 mesas tanto en la capital peruana como en el exterior, además de revertir actas observadas en distintas regiones del país.

En su recurso, Zafra argumenta que se vulneró el derecho de su partido a la tutela procesal efectiva, luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declarara improcedente la solicitud de nulidad sin pronunciarse sobre el fondo del caso. Según sostiene, en diversas mesas se detectó una aparente repetición de resultados favorables a la candidata de derecha, lo que, a su juicio, amerita una revisión exhaustiva.

Las mesas cuestionadas se ubican en distritos de Lima como Barranco, Ate, Carabayllo, Pachacámac, San Juan de Lurigancho, Comas, Chorrillos, El Agustino, Independencia, La Victoria y Cercado de Lima, entre otros. Asimismo, JP presentó recursos contra decisiones de distintos jurados electorales especiales que rechazaron impugnaciones sobre actas observadas durante la segunda vuelta.

La justicia electoral evalúa recursos que podrían incidir en el resultado final Rodrigo Abd - AP

El objetivo de la agrupación es que el JNE revoque esos fallos y ordene nuevos cotejos o recuentos de votos, con el fin de incorporar sufragios que, según denuncia, habrían sido contabilizados erróneamente como nulos.

El proceso se desarrolla en un contexto de extrema paridad. Con más del 99% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori se mantiene en cabeza con una ventaja estrecha pero creciente sobre Sánchez. La candidata de Fuerza Popular alcanzaba el 50,1% de los votos válidos frente al 49,9% de su rival.

Del total de votos pendientes de revisión, estimados en unos 140.000 -unas 570 actas-, alrededor del 60% corresponde a Lima y al exterior, regiones donde Fujimori ha obtenido tradicionalmente mayor respaldo. Analistas consideran que esta tendencia reduce las posibilidades de un cambio en el resultado final.

“Falta de transparencia” y movilización

Pese a ello, Juntos por el Perú intensificó en los últimos días sus acciones legales y políticas. La organización denunció “falta de transparencia” en el proceso electoral y cuestionó el accionar de las autoridades, aunque sin detallar irregularidades específicas. En paralelo, convocó a una “Gran movilización en Lima” para este viernes, con manifestaciones en distintas ciudades del país.

El endurecimiento de la postura del partido marca un giro respecto de su posición inicial, cuando había señalado que respetaría los resultados oficiales. Ahora, advierte que no aceptará un desenlace que, a su entender, no refleje la voluntad popular.

En las calles, la tensión también va en aumento. Diversos colectivos sociales y organizaciones de víctimas de la represión de 2022-2023 realizaron protestas en rechazo a una eventual victoria de Fujimori. “No aceptaremos un gobierno de la hija de un dictador”, expresó una vocera durante una manifestación frente al Palacio de Justicia.

Juntos por el Perú convocó a manifestaciones para este viernes Martin Mejia - AP

Desde el entorno de la candidata conservadora, en tanto, se insiste en esperar el cierre definitivo del escrutinio antes de proclamarse vencedores. Su compañero de fórmula, Luis Galarreta, señaló que Fuerza Popular aguardará el 100% del conteo para pronunciarse oficialmente.

Misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea coincidieron en que los comicios se desarrollaron con normalidad y llamaron a respetar los resultados oficiales.

Agencia Reuters