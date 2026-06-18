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FAGALDE GRONDONA, Alfredo Luciano,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
FAGALDE GRONDONA, Alfredo Luciano, q.e.p.d. - Sus amigos de El Cuartito: Horacio Estrada, Paco Lanusse, Alejandro Goya, Andrés Rodríguez Lozano, Marcelo Muñoz Wright, José Braceras, José Uriburu, Santiago Elizalde, Alejandro Miguens, Fernando Peña y Diego Fernández Moore despiden al querido amigo, acompañan a Lili y familia y piden una oración a su memoria.
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LA NACION
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