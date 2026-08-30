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LA NACION

FALAK, Mario Víctor

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FALAK, Mario Víctor, Z.L., 28-8-2026. - Mi querido Mario: Fuiste mi tío del alma y mi hermano mayor. Siempre estuviste a mi lado, especialmente cuando más te necesité, con tu enorme cariño, generosidad y sensibilidad. Te llevo conmigo para siempre. Déborah Jafif.

FALAK, Mario Víctor, Z.L., 28-8-2026. - Querido tío Mario, nuestro tío del alma: creativo, apasionado y gran hacedor. Con tu visión y empuje transformaste el Hotel Alvear, convirtiéndolo en un emblema de Buenos Aires. Compartiste momentos con personalidades inolvidables y nos regalaste historias fascinantes. Tu querida isla en el Tigre fue escenario de tantos encuentros y recuerdos que atesoraremos para siempre. Te vamos a extrañar profundamente. Déborah, Alberto, Silvia y Elizabeth Jafif.

FALAK, Mario Víctor, falleció el 28-8-2026. - Luis Alberto Lisanti y familia despiden a su guía y mentor, agradeciendo su confianza, trato y amistad. Qué bello fue aprender a mirar y abrazar con vos. Hasta pronto, querido Mario.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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