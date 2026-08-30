Fiorentina, mientras busca salir a flote con Mastantuono, celebró los 100 años con Batistuta

Entre la preocupación por el presente y la orgullosa evocación por jugadores que ocupan un lugar destacado en la historia, Fiorentina osciló entre esos extremos este sábado, día en el que cumplió 100 años. El estadio Artemio Franchi primero fue escenario de un partido que acentuó el mal comienzo del equipo violeta en la Serie A, con la segunda derrota consecutiva, esta vez por un 3-0 ante el ascendido Frosinone.

En la platea, como testigos directos de una caída que siguió al 0-4 sufrido contra Roma, estuvieron viejas glorias del club, que al atardecer fueron reconocidas en los actos del centenario. Para ese contraste hubo protagonistas argentinos. Franco Mastantuono, cedido en préstamo por Real Madrid, completó en Italia el segundo encuentro de su adaptación al fútbol europeo. Para el reencuentro con el pasado emergió la figura de Gabriel Batistuta, máximo goleador en la historia de Fiorentina, con 203 tantos en 331 encuentros entre 1991 y 2000.

Franco Mastantuono intenta desbordar a Giorgio Cittadini, de Frosinone CLAUDIO GIOVANNINI - EPA/ANSA

“Franco ha mejorado desde su llegada”, expresó el director técnico Fabio Grosso, que hizo hincapié en la fragilidad del equipo para justificar otra derrota abultada. A diferencia del debut ante Roma, cuando fue reemplazado y se le vio alguna reacción malhumorada al sentarse en el banco de suplentes, esta vez Mastantuono disputó los 90 minutos en un equipo que vistió una camiseta roja y blanca, colores originarios del club.

La crónica de La Gazzetta dello Sport rescató el rendimiento del ex-River, dentro de un equipo con escasas respuestas: “Fiorentina es solo Mastantuono, el último en bajar los brazos”. Ubicado sobre la derecha, Mastantuono tuvo como compañero en el centro del ataque a Mateo Pellegrino.

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Siguiendo su instinto de entrar continuamente en juego, Mastantuono generó faltas, se hizo cargo de un tiro libre, un remate combado se le fue desviado, otro dio en un poste, uno más se lo atajó el arquero, se lamentó por otro que salió por encima del travesaño y dio una asistencia para un gol que no fue convalidado por off-side de VAR.

Fiorentina viene de una temporada en la que sufrió hasta las últimas fechas para evitar el descenso y en el comienzo de la actual las señales no son muy positivas. “Necesitamos fortalecer nuestra posición en el mercado de pases. Tenemos calidad, pero debemos organizarnos en todos los sentidos. Pensábamos que podíamos hacerlo mejor, sabemos que nos enfrentaremos a muchas dificultades. Creamos las oportunidades, pero no podemos permitirnos la sensación de que basta con muy poco para meternos en problemas”, describió Grosso.

La jornada se hizo más amable y placentera para Fiorentina cuando se metió en el túnel del tiempo. Todo comenzó con un almuerzo de gala en Viola Park, al que asistieron más de 200 exjugadores, entrenadores y preparadores físicos. El presidente Giuseppe Commisso hizo de anfitrión.

La comitiva luego se dirigió al Artemio Franchi. Batistuta compartió la platea con Rui Costa, Dunga, Frank Ribery, Luca Toni, Francesco Toldo, Gonzalo Rodríguez -zaguero surgido en San Lorenzo-, Paulo Sousa y Alberto Gilardino, entre otros. Aunque no estuvieron presentes, Daniel Passarella y Daniel Bertoni también tienen un estrecho vínculo con Fiorentina, ya que disputaron más de 100 partidos con la camiseta violeta. Por la pantalla gigante se emitió un saludo grabado de Passarella.

🥹 Ovazione per Batistuta e Rui Costa 💜 pic.twitter.com/pem7UcOhYU — Passione Fiorentina (@PassioneFiorent) August 29, 2026

Una de las mayores ovaciones se la llevó Batistuta, que desde el centro del campo dio un sentido mensaje para los 23.000 espectadores que se reunieron en el Artemio Franchi: “Volver a Florencia es una emoción enorme. No tengo palabras para expresar el amor que me tiene la gente. Extraño a la Fiorentina cada vez que me despierto”.

Apagadas las luces de una celebración que fue un viaje a la nostalgia de lo mejor de la historia, Fiorentina vuelve a una actualidad menos estimulante, en la que a Mastantuono se lo ve involucrado para salir adelante.