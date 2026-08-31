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LA NACION

FALAK, Mario Víctor

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FALAK, Mario Víctor, falleció el 28-8-2026. - Con profundo dolor despido a mi gran amigo y compañero de vida, con quien compartí más de 45 años de amistad, historias, proyectos, alegrías y momentos inolvidables. Gracias por haber estado siempre, por tu confianza, tu lealtad y por tantos recuerdos que quedarán conmigo para el resto de mis días. Te voy a extrañar profundamente, querido Mario. Hasta siempre, compañero del alma. Mario C. Valledor Lastra.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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