SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ FALAK, Mario Víctor, falleció el 28-8-2026. - Con profundo dolor despido a mi gran amigo y compañero de vida, con quien compartí más de 45 años de amistad, historias, proyectos, alegrías y momentos inolvidables. Gracias por haber estado siempre, por tu confianza, tu lealtad y por tantos recuerdos que quedarán conmigo para el resto de mis días. Te voy a extrañar profundamente, querido Mario. Hasta siempre, compañero del alma. Mario C. Valledor Lastra.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa