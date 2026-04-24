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FALCON DE GARCIA FERRO, Teresa
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FALCON de GARCIA FERRO, Teresa, q.e.p.d. - Tus amigas de Sagrado Corazón te despedimos con muchísima tristeza.
Aviso publicado en la edición impresa
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