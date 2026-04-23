FALCÓN, María Teresa

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FALCÓN de GARCIA FERRO, María Teresa. - Sus hijos Sebastián, Mariana, Santiago y Lina e Inés y Agustín; sus nietos Felipe, Carmela, Juan y Manuela la despiden con mucha tristeza.

✝ FALCÓN de GARCIA FERRO, María Teresa. - Tus hermanas Merceditas y Ana y tu cuñado Chacho Echenique, te despedimos con mucha tristeza. Estarás siempre en nosotros.

✝ FALCÓN de GARCIA FERRO, María Teresa. - Su hermano Daniel y Candela Casado Sastre; sus sobrinos Victoria, Mercedes y Francisco, Rita y Martín, y sus sobrinos nietos la despiden con mucho cariño, recordando cada momento compartido.

✝ FALCÓN de GARCIA FERRO, María Teresa. - Su hermano Héctor Carlos, sus sobrinos y sobrinos nietos la despiden con mucha tristeza, recordando su generosidad y su ejemplo de vida.

✝ FALCÓN de GARCIA FERRO, María Teresa. - Sus hermanos Mercedes, Héctor Carlos, Daniel y Candela, Ana y Chacho, sus sobrinos y sobrinos nietos despedimos a Matius con inmenso dolor, recordando su dedicación y el cariño hacia todos nosotros.

✝ FALCÓN de GARCIA FERRO, María Teresa. - Colegio Horizontes participa con mucha tristeza la partida de su fundadora, recordando sus valiosos aportes y su trayectoria como educadora. Marcó muchas vidas y vivirá en ellas.

Avisos fúnebres

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