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LA NACION

FAVARON, Eduardo Luis

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FAVARON, Eduardo Luis, q.e.p.d. - Sus compañeros de la Capitanía de Bridge de CUBA despiden con mucho cariño a quien fuera su primer capitán, rezan por él y acompañan en este momento a toda su familia.

FAVARON, Eduardo Luis, q.e.p.d. - Aníbal Forchieri, hijos y nietos lo recordarán siempre por todos los momentos compartidos. Rezan en su memoria y acompañan a hijos, nietos y familia en este triste momento.

FAVARON, Eduardo Luis, q.e.p.d. - Sus amigos Juan Carlos y Rosa María Peña junto a sus hijos y nietos acompañan con cariño a Diego, Gaby, Carola, Cala, sus hijos y nietos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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