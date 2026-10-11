SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FAVARON, Eduardo Luis, q.e.p.d. - Sus compañeros de la Capitanía de Bridge de CUBA despiden con mucho cariño a quien fuera su primer capitán, rezan por él y acompañan en este momento a toda su familia.

✝ FAVARON, Eduardo Luis, q.e.p.d. - Aníbal Forchieri, hijos y nietos lo recordarán siempre por todos los momentos compartidos. Rezan en su memoria y acompañan a hijos, nietos y familia en este triste momento.

✝ FAVARON, Eduardo Luis, q.e.p.d. - Sus amigos Juan Carlos y Rosa María Peña junto a sus hijos y nietos acompañan con cariño a Diego, Gaby, Carola, Cala, sus hijos y nietos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa