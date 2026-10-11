Saltar al contenido principal
LA NACION

FAVARÓN, Eduardo,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FAVARÓN, Eduardo, q.e.p.d. - Con profundo dolor despedimos a Eduardo. Sus hijos Diego y Gabi y Carola y Gustavo; sus nietos Josefina, Sofía, Juana, Sebastián y Martina y sus bisnietos Olivia, Joaquina y Mateo lo recordarán siempre con amor.

FAVARÓN, Eduardo, q.e.p.d. - Sus hermanos políticos Graciela y Mariano Bravo y sus hijos Florencia y Pablo, Mariano y Cecilia y Chu y sus nietos despiden al querido Eduardo y acompañan a Diego y Gabi, Carola y Gustavo y familia con sus oraciones.

FAVARON, Eduardo. - Jorge Angió, sus hijos Ramiro y Juliana y Felicitas y Sergio y sus nietos despiden al querido Eduardo y acompañan a los chicos con muchísimo cariño.

FAVARÓN, Eduardo. - Sus amigos de CUBA: Lila y Patricio Amuchástegui, Marisa Cardoner, Marinés y Mariano Domínguez, Rosa M. Ergui, Martha Fahrer, Nora y Pedro Groppo, Maitina y Johnny Healy, Chiqui y Carlos Herraez, Mónica Labourt, Irene y Adrián Pérès, Ana Lía Tabanera y Jorge Villar lo despiden con tristeza, seguros que ya está con Zelmi, en brazos de la Virgen.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo será tu semana del 11 al 17 de octubre de 2026
    1

    Horóscopo: cómo será tu semana del 11 al 17 de octubre de 2026

  2. Emiten una alerta amarilla por nevadas para este domingo
    2

    Hay alerta amarilla por nevadas para este domingo 11 de octubre: las provincias afectadas

  3. Alerta en México: el huracán Simón se dirige hacia la costa como categoría 4
    3

    Simón se dirige como huracán de categoría 4 hacia la costa de México en el Pacífico

  4. Sánchez juega su última carta para frenar el avance de la derecha en España
    4

    Sánchez juega su última carta para frenar el avance de la derecha en España