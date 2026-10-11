SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FAVARÓN, Eduardo, q.e.p.d. - Con profundo dolor despedimos a Eduardo. Sus hijos Diego y Gabi y Carola y Gustavo; sus nietos Josefina, Sofía, Juana, Sebastián y Martina y sus bisnietos Olivia, Joaquina y Mateo lo recordarán siempre con amor.

✝ FAVARÓN, Eduardo, q.e.p.d. - Sus hermanos políticos Graciela y Mariano Bravo y sus hijos Florencia y Pablo, Mariano y Cecilia y Chu y sus nietos despiden al querido Eduardo y acompañan a Diego y Gabi, Carola y Gustavo y familia con sus oraciones.

✝ FAVARON, Eduardo. - Jorge Angió, sus hijos Ramiro y Juliana y Felicitas y Sergio y sus nietos despiden al querido Eduardo y acompañan a los chicos con muchísimo cariño.

✝ FAVARÓN, Eduardo. - Sus amigos de CUBA: Lila y Patricio Amuchástegui, Marisa Cardoner, Marinés y Mariano Domínguez, Rosa M. Ergui, Martha Fahrer, Nora y Pedro Groppo, Maitina y Johnny Healy, Chiqui y Carlos Herraez, Mónica Labourt, Irene y Adrián Pérès, Ana Lía Tabanera y Jorge Villar lo despiden con tristeza, seguros que ya está con Zelmi, en brazos de la Virgen.

Avisos fúnebres

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