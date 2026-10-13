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FAVARON, Eduardo,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FAVARON, Eduardo, q.e.p.d. - falleció el 10-10-2026. - Pato Avellaneda, Rufino Basavilbaso, Alberto Bilotte, Lalo Bouche, José Escalante, Aníbal Forchieri, Alfredo García Erratchú, Alberto González, Eduardo Harilaos, Carlos Herraez, Eduardo Lawson, Jorge Maschwitz, Daniel Perrone, Rafael Perrotta, Manuel Portela, Patricio Rodrigué, Manuel Romeo, Ricardo Rossi y Jorge Vallebella acompañan a su familia y elevan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION