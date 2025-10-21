LA NACION

FERNÁNDEZ LATOUR DE BOTAS, Olga

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FERNÁNDEZ LATOUR de BOTAS, Olga, q.e.p.d. - La comunidad educativa del Instituto de Cultura del CUDES despide con inmenso afecto y admiración a quien fue eminente profesora y miembro de su consejo de dirección.

FERNANDEZ LATOUR de BOTAS, Olga, q.e.p.d. - Juan Curutchet, Óscar Jiménez Peña, Juan Carlos Lynch y Javier Medin participan con pesar su fallecimiento y abrazan a su hijo Mariano en este momento de dolor.

FERNANDEZ LATOUR de BOTAS, Olga. - La Academia Argentina de Letras participa con dolor el fallecimiento de su admirada miembro de número y acompaña a su familia en este momento.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Dónde voto en CABA en las elecciones del domingo 26 de octubre
    1

    Dónde voto en CABA el domingo 26 de octubre: consultá el padrón de las Elecciones 2025

  2. Después de 25 años, llaman a licitación para una nueva línea de subte
    2

    “Histórico”: después de 25 años, llaman a licitación para una nueva línea de subte

  3. Cuánto cuesta la Ford Ranger en octubre
    3

    Cuánto cuesta la Ford Ranger en octubre 2025

  4. Quién se fue de MasterChef Argentina
    4

    Primer eliminado: quién se fue de MasterChef Argentina

Cargando banners ...