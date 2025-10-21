SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FERNÁNDEZ LATOUR de BOTAS, Olga, q.e.p.d. - La comunidad educativa del Instituto de Cultura del CUDES despide con inmenso afecto y admiración a quien fue eminente profesora y miembro de su consejo de dirección.

† FERNANDEZ LATOUR de BOTAS, Olga, q.e.p.d. - Juan Curutchet, Óscar Jiménez Peña, Juan Carlos Lynch y Javier Medin participan con pesar su fallecimiento y abrazan a su hijo Mariano en este momento de dolor.

† FERNANDEZ LATOUR de BOTAS, Olga. - La Academia Argentina de Letras participa con dolor el fallecimiento de su admirada miembro de número y acompaña a su familia en este momento.

