Detuvieron a una anestesista por el robo de fentanilo en el Hospital de Vicente López

Una anestesista fue detenida el viernes, acusada de haber robado medicamentos controlados del Hospital Bernardo Houssay, en el partido bonaerense de Vicente López. La investigación se originó tras un episodio ocurrido el 12 de febrero pasado, cuando se detectaron faltantes en la farmacia del centro de salud.

Según consta en la causa, la profesional se presentó en el hospital con una receta apócrifa y logró retirar dos frascos de fentanilo y uno de midazolam, otro anestésico similar al propofol.

La maniobra quedó al descubierto cuando las autoridades verificaron que la paciente consignada en el formulario no figuraba ni como atendida ni como internada en la principal institución médica pública de Vicente López.

La situación también fue reconstruida a partir del análisis de las cámaras de seguridad del hospital, lo que permitió identificar a la médica y avanzar con la investigación judicial. Con esos elementos, la Justicia ordenó el allanamiento de su domicilio y su posterior detención.

Durante el operativo, los investigadores encontraron medicamentos de uso hospitalario pertenecientes a otros centros de salud, un hallazgo que reforzó la sospecha de que se trata de robos reiterados.

Las autoridades aclararon que la anestesista no integra la planta municipal del Hospital Houssay y que prestaba servicios de manera externa a través de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (Aaarba), entidad encargada de la asignación de estos especialistas.

La sospechosa será indagada mañana por la fiscal Marcela Semeria, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) Nº15 descentralizada de Vicente López-Munro, del Departamento Judicial San Isidro.