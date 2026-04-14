Inter Miami anunció que Mascherano deja de ser el DT “por motivos personales”

En una noticia que tomó por sorpresa a todo el mundo del fútbol, Inter Miami anunció que Javier Mascherano dejó de ser el entrenador del equipo. A través de un comunicado, el club estadounidense informó que “por motivos personales”, el argentino abandonará su cargo en el equipo que tiene como capitán a Lionel Messi.

“Quiero que todos sepan que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador principal del Inter Miami CF”, comienza el mensaje de despedida de Mascherano, publicado por el club en un comunicado.

Y continúa: “Ante todo, me gustaría agradecer al Club la confianza que depositaron en mí, en cada empleado que forma parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente en los jugadores, que nos hicieron posible vivir momentos inolvidables.

Javier Mascherano y Lionel Messi campeones con Inter Miami Inter Miami

“También quiero dar las gracias a los fans y a La Familia, porque nada de esto habría sido posible sin ellos.

“Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y dondequiera que esté, seguiré deseando lo mejor al Club de ahora en adelante. No tengo ninguna duda de que el Club seguirá logrando éxitos en el futuro.

“Les mando un gran abrazo y gracias por todo”.

Mascherano, de 41 años, había asumido el cargo a principios de 2025 y tenía contrato hasta fines de 2027. Dirigió 67 partidos, con 38 triunfos, 15 empates y 14 derrotas.

En diciembre último, además del campeonato de la Conferencia Este, conquistó la MLS Cup, el primer título en la historia de Inter Miami, tras vencer a Vancouver Whitecaps.

La palabra del dueño de Inter Miami

Jorge Mas y Javier Mascherano, en diciembre de 2024, durante la presentación del argentino como DT de Inter Miami MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jorge Mas, propietario de Inter Miami, dejó palabras de despedida en el comunicado difundido por el club: “Javier siempre formará parte de la historia de este club y siempre ocupará un lugar especial en la familia del Inter Miami CF. No solo por ser una parte clave de logros inolvidables, como ganar la MLS Cup y la histórica actuación del equipo en el Mundial de Clubes, sino también por el ejemplo que dio con su dedicación y su trabajo diario al frente del equipo. Respetamos su decisión y estamos profundamente agradecidos por todo lo que ha aportado, deseándole nada más que lo mejor en su futuro profesional y personal”.

Un reemplazante argentino

Ángel Guillermo Hoyos, en su época de DT de Aldosivi Marcelo Aguilar

Según lo informado por Inter Miami, ya está confirmado quién reemplazará a Mascherano para los próximos partidos. Se trata del argentino Ángel Guillermo Hoyos, que estaba trabajando en la estructura del club en la parte formativa y además era el director deportivo. Con pasado como entrenador en las juveniles de Barcelona, Hoyos, nacido en Córdoba, tiene un amplio currículum como DT, que incluye experiencias en Chipre, Colombia, Grecia, Chile, México y Bolivia (dirigió la selección de ese país), entre otros. En Argentina, dirigió a Talleres de Córdoba en dos ocasiones y a Aldosivi.