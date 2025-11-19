LA NACION

FERNÁNDEZ MADERO, Ignacio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FERNÁNDEZ MADERO, Ignacio, q.e.p.d. - Margarita y Martín García Santillán y familia participan el fallecimiento del queridísimo Nacho y abrazan a Carola y toda su familia.

FERNÁNDEZ MADERO, Ignacio. - Facundo y María José Saravia junto a sus hijos, despiden con enorme cariño al inolvidable Nachin y acompañan a Carola, hijos y nietos rogando una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ MADERO, Ignacio, q.e.p.d. - Los socios del Squash Club despiden a su amigo, profesor de gimnasia y maestro de vida, y ruegan por el eterno descanso de su alma.

FERNÁNDEZ MADERO, Ignacio. - Tus amigos del grupo Para Toda la Vida; Facundo y Santiago Saravia, Gonzalo y Fernando Barcelo, Cuchi Tissera, Hernán Lopéz, Pablo Galli, Parry, Sacaro y Cordero Ganly, te despiden agradecidos por tu inmensa amistad, tu huella y por unirnos eternamente de la manera que lo hiciste Nachin. Acompañamos a Carola, hijos y nietos en este triste momento.

FERNANDEZ MADERO, Ignacio, q.e.p.d. - La comisión directiva y los socios del San Isidro Club despiden al queridísimo Nacho, preparador físico y motor espiritual de tantas generaciones, quien deja una enseñanza imborrable. Acompañamos a Carola, a toda su familia y a sus amigos en este triste momento.

FERNANDEZ MADERO, Ignacio. - Los Noguera junto con Steve Chevallier-Boutell despiden a Nacho y abrazan a su familia con mucho cariño.

FERNÁNDEZ MADERO, Ignacio. - Fernando Caeiro y Carola Frias acompañan a Carola y familia, despidiendo a Nacho con mucho cariño y con los lindos recuerdos de toda una vida.

FERNÁNDEZ MADERO, Ignacio. - Tus amigos Miguel y Verónica Alemán Maristany, nuestros hijos Miguel y Toti, Joaquín y Shanna, Carmela y nietos te despedimos con mucho amor y abrazamos fuerte a Carola y los chicos. Hasta siempre.

Imágenes para fúnebres
Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Fabiola Yáñez habló del vínculo de Alberto Fernández con Viviana Canosa
    1

    Fabiola Yáñez habló del vínculo de Alberto Fernández con Viviana Canosa

  2. Licencia de conducir: la práctica ilegal que puede llevar a una causa penal y multa de $1.7 millones
    2

    Licencia de conducir: la práctica ilegal que puede llevar a una causa penal y multa de $1.7 millones

  3. Murieron las gemelas Kessler, estrellas del espectáculo europeo que marcaron la década del 60
    3

    Murieron a los 89 años las gemelas Kessler, estrellas del espectáculo europeo que marcaron la década del 60

  4. Shakira eligió a su telonera: quién es la artista argentina que abrirá sus tres shows en Vélez
    4

    Shakira ya eligió a su telonera: quién es la artista argentina que abrirá sus tres shows en Vélez

Cargando banners ...