† FERNÁNDEZ MADERO, Ignacio, q.e.p.d. - Margarita y Martín García Santillán y familia participan el fallecimiento del queridísimo Nacho y abrazan a Carola y toda su familia.
† FERNÁNDEZ MADERO, Ignacio. - Facundo y María José Saravia junto a sus hijos, despiden con enorme cariño al inolvidable Nachin y acompañan a Carola, hijos y nietos rogando una oración en su memoria.
† FERNÁNDEZ MADERO, Ignacio, q.e.p.d. - Los socios del Squash Club despiden a su amigo, profesor de gimnasia y maestro de vida, y ruegan por el eterno descanso de su alma.
† FERNÁNDEZ MADERO, Ignacio. - Tus amigos del grupo Para Toda la Vida; Facundo y Santiago Saravia, Gonzalo y Fernando Barcelo, Cuchi Tissera, Hernán Lopéz, Pablo Galli, Parry, Sacaro y Cordero Ganly, te despiden agradecidos por tu inmensa amistad, tu huella y por unirnos eternamente de la manera que lo hiciste Nachin. Acompañamos a Carola, hijos y nietos en este triste momento.
† FERNANDEZ MADERO, Ignacio, q.e.p.d. - La comisión directiva y los socios del San Isidro Club despiden al queridísimo Nacho, preparador físico y motor espiritual de tantas generaciones, quien deja una enseñanza imborrable. Acompañamos a Carola, a toda su familia y a sus amigos en este triste momento.
† FERNANDEZ MADERO, Ignacio. - Los Noguera junto con Steve Chevallier-Boutell despiden a Nacho y abrazan a su familia con mucho cariño.
† FERNÁNDEZ MADERO, Ignacio. - Fernando Caeiro y Carola Frias acompañan a Carola y familia, despidiendo a Nacho con mucho cariño y con los lindos recuerdos de toda una vida.
† FERNÁNDEZ MADERO, Ignacio. - Tus amigos Miguel y Verónica Alemán Maristany, nuestros hijos Miguel y Toti, Joaquín y Shanna, Carmela y nietos te despedimos con mucho amor y abrazamos fuerte a Carola y los chicos. Hasta siempre.
