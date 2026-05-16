Preocupado por los problemas para manejar la agenda, el Gobierno analiza cambios en la comunicación

En las distintas terminales del Gobierno hay una visión extendida de que la comunicación libertaria atraviesa momentos de dificultades. Aunque algunos las ubican desde antes, hay coincidencia en que esos déficits quedaron al descubierto con la serie de revelaciones que dejaron a Manuel Adorni en el centro de la escena. Y que este hecho en sí mismo generó otros inconvenientes con la comunicación oficial.

El caso, con revelaciones sobre el patrimonio y viajes del ministro coordinador, ya lleva 70 días y, al menos de momento, no parece desaparecer de la agenda pública.

Por lo pronto, ya con los episodios que se encadenaron desde el pasado 8 de marzo, Adorni relegó gran parte de su rol como vocero. Desde entonces hasta ahora solo dio tres conferencias de prensa: el 25 de marzo, el 4 de mayo y el pasado 8. Los resultados no entusiasmaron en el oficialismo y estuvieron lejos de dejar atrás las controversias.

La situación de Adorni, además, dejó al descubierto un escaso apoyo de la tropa digital, encabezada mayormente por las fuerzas celestiales, que responden al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Inauguración y puesta en marcha del parque solar El Quemado, ubicado en el departamento de Las Heras, Mendoza. Del acto participaron autoridades nacionales y provinciales, entre ellas el gobernador Alfredo Cornejo, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el presidente de YPF, Horacio Marín. El proyecto de energía renovable es desarrollado por YPF Luz junto a Emesa y es considerado uno de los parques solares más grandes del país. Marcelo Aguilar - La Nación

“Hay una conclusión lógica de que el mundo digital está apagado”, apuntó, sin vueltas, un alto funcionario en referencia a las fuerzas celestiales. El universo de las redes sociales es la principal arena en la que se mueven los libertarios.

“La situación en redes es compleja porque tiene un componente de orgánico que está cruzado por el descontento de muchos jóvenes. No sirve decirles qué tienen que defender”, dijo una fuente cercana al sector celestial.

Tras lo que aseguró: “No creo que el descontento tenga que ver con Manuel. También pasó que los denunciaron desde adentro de La Libertad Avanza en la justicia, y llamaron a indagatoria a varios tuiteros. Eso influye”, apuntó en referencia a la denuncia que presentó el diputado Sebastián Pareja, hombre de las filas de Karina Milei, contra varios tuiteros cercanos al asesor presidencial.

Principal referente del área digital, el sector de Caputo no fue consultado inicialmente para intervenir en la estrategia comunicacional del caso de Adorni, pero hubo colaboración después. Y cerca suyo también aludieron a los primeros tuits con los que se buscó apoyar a Adorni.

Diego Santilli y Sebastián Pareja en el lanzamiento de la Efdap, escuela de formación política de LLA en Suipacha, provincia de Buenos Aires Pilar Camacho

Sumado al silencio generalizado de las redes, se dieron los cambios en la comunicación que impuso el Gobierno desde que llegó al poder, con Adorni en el rol de “front man”.

“El Gobierno tenía una dinámica de comunicar cosas en conferencia de prensa, comunicaba de esa forma”, apuntó un hombre cercano al Gobierno respecto de la realidad actual, en las que quedaron relegadas las conferencias.

Ese punto no es con el único que admiten lidiar en el Gobierno. La indiferencia con la que pasan los distintos anuncios oficiales que se hacen, es otra. “Hay cero repercusión de los anuncios de ministros. Ni siquiera de (el titular de Relaciones Exteriores, Pablo) Quirno que tira algo todo el tiempo”, ejemplificó otro de los consultados, que no ocultó su preocupación y frustración.

“La comunicación de gobierno viene empantanada”, es la admisión más extendida. La concepción, por demás extendida, es que el caso de Adorni “creció más de lo esperado y de lo esperable”.

En los diferentes despachos libertarios coinciden en que “nunca hubo una estrategia” y que por eso aún se lidia con el tema, que no deja de generar informaciones diarias. A lo que, buena parte de los consultados, sumó el silencio en digital, para completar un cuadro que enciende alertas.

“Hay un déficit natural por la situación de Manuel y su corrimiento casi de hecho como vocero en la diaria y a eso se suma que no hay ni estrategia, ni agenda”, se sinceraron. “Que no pueda hablar el portavoz, empantana todo”, remató otro.

“Lo de Manuel encapsuló mucho, pero tampoco hay una estrategia para salir de ahí”, admitió un tercero. La clave está aún en la definición que encontrará el gobierno para salir de la encrucijada. Confían en que la declaración jurada de Adorni, aplacará dudas, pero también saben que el terreno digital demanda una modificación. “Algo hay que hacer”, repiten en el corazón libertario.