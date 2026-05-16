Llamó en vivo, contó que estaba embarazada del marido de su mejor amiga y dejó a todos sin palabras con la anécdota

En el programa Antes que nadie de Luzu TV es habitual que llamen personas para contar sus historias de vida y ver qué le recomiendan hacer. Sin embargo, esta semana, una joven dejó sin palabras a todo el panel al revelar que tanto ella como su mejor amiga se encuentran embarazadas del mismo hombre.

“¿Estás embarazada de tres meses?“, le consultó Diego Leuco, el conductor del ciclo. ”Exacto", respondió la mujer. “¿Tu mejor amiga de siete?“, recapituló el periodista y recibió la afirmación de la mujer del otro lado de la línea. Pero el momento en que todos -tanto el equipo como la audiencia- se quedaron estupefactos fue cuando confirmó que “las dos están embarazadas del mismo hombre“.

Al parecer, la amiga de la mujer que se comunicó con el programa de streaming no estaría enterada de este enriedo amoroso e incluso la habría elegido a ella como su dama de honor. “Ellos están hace cuatro años juntos y yo me hago cargo de mi parte al 100%. La cuestión fue así: nosotras nos hicimos amigas a los 16 o 17 años. Y ella comenzó primero su relación con él. Estuvieron de novios unos dos o tres años, en los cuales yo casi no los veía porque tenía una vida más complicada”, comenzó la joven con la historia.

El consejo de Diego Leuco que revolucionó las redes

“Entonces me separo de la relación que tenía en ese momento y quedo soltera. Ellos empiezan a frecuentarme más. Y éramos tipo una trieja, pero sin que pasara nada. Al punto de que dormíamos los tres en la misma cama. Al principio dormíamos todos normal, y él dormía en el medio de nosotras dos”, continuó.

Aparentemente, estos encuentros lo habrían llevado al hombre a empezar a ver a la amiga de su novia de una forma afectuosa. “Él agarra y empieza a mandarme mensajes cuando se van de viaje. Me dijo que había soñado conmigo, que no le cuente nada a ella porque iba a pensar cualquiera y que era gracioso, que solo me quería contar el sueño. En el momento me indigné y le reenvié el mensaje a ella”, recordó.

Aunque en un principio quiso ser una buena amiga, las insistencias amorosas del muchacho la habrían hecho cambiar de opinión y verlo con otros ojos. “Obviamente, yo tengo el 50% de la culpa, como él tiene su 50%. Cuando pasan meses, me empieza a mandar fotos de sus partes íntimas. Y un día nos empezamos a ver y pasó”, reveló, en alusión a que empezó a mantener relaciones íntimas con el novio de su amiga.

Las reacciones en redes sociales a la historia (Foto: Captura de pantalla de TikTok)

Con el paso del tiempo, la relación se volvió esporádica y más aún cuando el hombre descubrió que su mujer estaba embarazada. Pero, en medio de la felicidad por la llegada de su primer hijo, él habría entrado al pánico cuando la amante le reveló que también estaba embarazada.

“Él me pidió que no dijera nada hasta que nazca su hijo. Y tampoco se lo diría porque no quisiera causarle un problema a su embarazo, ni nada de eso. El tema es que él quiere decir que él es el padrino de mi hijo y que finjamos demencia”, contó la joven sobre la ingeniosa idea con la que el hombre buscaría conformar a ambas mujeres.

“Ella sabe que estoy embarazada, pero no de quién. Cree que es de un chico con el que estaba saliendo, porque estoy soltera. Él no se va a hacer cargo de mi hijo porque ya me lo dijo y yo seré madre soltera. Pero, si yo no le digo la verdad, ella se me aparece en mi casa, me quiere organizar el baby shower, quiere que él sea el padrino y yo no quiero todo eso”, agregó.

Ella, según admitió ante la pregunta del staff de Antes que nadie, es consciente de que una de las consecuencias más graves de revelar la verdad será perder para siempre la amistad con su amiga, más allá de su vínculo con el padre de su hijo en camino. “Para mí las criaturas son inocentes, tanto como ella. Y nosotros dos tenemos cada uno la mitad de la culpa. Ella tiene preeclampsia y contarle esto ahora podría ser aún más riesgoso, tanto para ella como para su bebé”, argumentó sobre los motivos por los que aún aguarda con temor contar todo, pero la inminente boda de su amiga le pesa porque no quiere que cometa un error y se case con él.

Al cerrar el programa, Diego Leuco decidió darle un consejo que rápidamente dividió las aguas en redes sociales: “Si vos estás genuinamente arrepentida, de verdad arrepentida de lo que hiciste, el arrepentimiento viene con entender las consecuencias. Y las consecuencias son que no tenés otro camino que ir y decir la verdad a los dos. Y el daño que causes no es un daño posterior a la verdad o posterior a la comunicación. El daño ya está causado”.