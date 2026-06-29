LA NACION

FERNÁNDEZ OCAMPO, Isabel,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FERNÁNDEZ OCAMPO, Isabel, q.e.p.d. - Sus primos Ledesma Fernández Ocampo despiden con mucho cariño a Isa y acompañan a su familia con oraciones.

FERNÁNDEZ OCAMPO, Isabel. - Los Nougués Arana despiden con gran tristeza a la querida Isabel y acompañan a todos los Fernández Ocampo con el cariño de una vida compartida.

FERNÁNDEZ OCAMPO, Isabel. - La familia Montemitoli despide a una gran persona y madre de un gran amigo, Lucho. Nuestras condolencias a toda su familia, y que en paz descanse.

FERNÁNDEZ OCAMPO, Isabel, q.e.p.d. - Te despido con mucho cariño, recordando tus retos en mi adolescencia. Te voy a extrañar. Valentín Evangelista.

FERNÁNDEZ OCAMPO, Isabel, q.e.p.d. - Querida Isa, tus amigos de toda la vida te despedimos con mucho cariño y abrazamos fuerte a los chicos. Vicky, Titi y Ricardo, Hernán y Paz (as.), Santiago y Tere, Juan y Vale, Ana y Paul, Carlos y Elliot.

FERNÁNDEZ OCAMPO, Isabel, q.e.p.d. - Gloria y Alberto Zubiaurre, hijos y nietos despiden a Isabel con oraciones y acompañan a toda la familia Fernández Ocampo.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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