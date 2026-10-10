SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FERNANDEZ OSUNA, Oscar, Calte. (R), q.e.p.d. - Los compañeros y amigos de la promoción 98 de la E. N. M. participan con pesar su fallecimiento, acompañan a su familia en este triste momento y ruegan elevar una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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