FERRON GOÑI, Dora,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FERRON GOÑI de GONZÁLEZ, Dora, q.e.p.d. - Victoria Gurruchaga y Marcelo Pereyra Iraola, e hijos, despiden a Tía Tinga, con todo cariño y ruegan una oración a su memoria.

Avisos fúnebres

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