SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FILGUEIRA, Miguel, q.e.p.d. - Sus hermanos Martin y Ana, Santiago y Sofia, sus sobrinos Pili y Maca, Rochi y Fran, María y Felix, su ahijada Martina y Pato, Manu y Rami, Nacho y Belén, Pancho y Cata, Josefina, sus sobrinos nietos despiden a Mike con tristeza y piden una oración en su memoria. Descansá en paz.

✝ FILGUEIRA, Miguel, q.e.p.d. - Sus primos Aldanondo, Ana, Javier y Alejandra, Ignacio y Sonia, José y Adriana, hijos y nietos participan con muchísima tristeza su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

✝ FILGUEIRA, Miguel. - El consorcio de propietarios Junin 1397 participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

✝ FILGUEIRA, Miguel. - Mirko, Agus, Lucas, Tomás y Theo acompañan a Martín, Ana y familia en este difícil momento con mucho cariño.

✝ FILGUEIRA, Miguel. - Susy del Sel, sus hijos, nietos y bisnietos lo despiden con mucho cariño.

✝ FILGUEIRA, Miguel. - María, Julio Saguier e hijos acompañan a Martín, Ana y Santiago y a todos los Filgueira en estos tristes momentos.

Avisos fúnebres

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