SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FILGUEIRA, Miguel, q.e.p.d., falleció el 7-9-2026. - Alicia Maurice, sus sobrinos Martu y Pato, Manu y Rami, Nacho y Belén, Pancho y Cata y sus sobrinos nietos Santi Gentile y Delfi Sánchez Sordi, despiden al querido Miguelito y ruegan una oración en su memoria.

✝ FILGUEIRA, Miguel, q.e.p.d. - Despedimos con mucha tristeza a nuestro muy querido amigo Mike. Te llevaremos siempre en nuestro corazón. Claudio Behr, Marcela Maurice, Martín, Pico y Mili.

✝ FILGUEIRA, Miguel, q.e.p.d. - José y Agustina de Achával (as.) acompañan con mucho cariño a Martín, Ana, Pili, Rochi y María y piden una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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