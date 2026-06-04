LA NACION

FIORILLO, Marta de

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FIORILLO, Marta de, Dra. - Sus colegas Graciela Nuñez y Marta Acuña la despiden con inmensa tristeza y acompañan a su esposo Augusto en tan doloroso momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Alejandro Castelli, un luchador incansable dentro y fuera de la cancha
    1

    Murió Alejandro Castelli, un luchador incansable dentro y fuera de la cancha

  2. En una tensa audiencia del juicio, un exjefe naval apuntó contra la fiscalía: “Me ha tratado de pérfido”
    2

    En una tensa audiencia del juicio por el ARA San Juan, un exjefe naval apuntó contra la fiscalía: “Me ha tratado de pérfido”

  3. Creó una casa para que jóvenes con discapacidad intelectual entrenen para vivir solos
    3

    “Pueden lograrlo”: creó una casa para que jóvenes con discapacidad intelectual entrenen para vivir solos

  4. El método del "Chiqui" Tapia para que un sparring de Scaloni acordara el contrato con su club
    4

    Fabián Berlanga contó cómo intervino Claudio Tapia para que un juvenil firmara su contrato en Vélez