Murió Alejandro Castelli, un luchador incansable dentro y fuera de la cancha

La muerte de Alejandro Castelli generó una profunda conmoción tanto en Mastellone Hnos. como en el Hindú Club, dos instituciones que marcaron buena parte de su vida profesional y personal. Ejecutivo de larga trayectoria en la compañía dueña de La Serenísima, referente del club de Don Torcuato y padre de familia, dejó una huella imborrable en quienes lo conocieron, tanto por sus logros como por su calidad humana.

Castelli desarrolló prácticamente toda su carrera profesional en Mastellone Hnos, empresa a la que ingresó en 2008. Comenzó en el área de Comunicación y Relaciones Institucionales, cuya gerencia pasó a liderar en 2018. En 2023 asumió como gerente de Servicios de Marketing, con responsabilidad sobre la comunicación digital, la investigación de mercado y la atención al cliente.

Castelli desarrolló prácticamente toda su carrera profesional en Mastellone Hnos, empresa a la que ingresó en 2008

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Austral y con un MBA en el IAE, había iniciado su recorrido laboral en la agencia de prensa The Jeffrey Group y también trabajó en Personally antes de incorporarse a la empresa láctea. El Colegio Pilgrims, donde cursó sus estudios secundarios, también publicó un mensaje de despedida. “Con mucha tristeza despedimos a Ale Castelli, exalumno y Premio Pilgrims de la camada X. Acompañamos con nuestra oración a su familia y abrazamos a sus amigos de la camada”, se lee en el texto.

Alejandro Castelli, con remera roja. Su historia en el rugby estuvo íntimamente ligada al Hindú Club, primero como jugador (por su gran altura se destacó en la posición de segunda línea) y luego como entrenador.

Tras pelear durante seis años contra un cáncer que enfrentó sin perder el optimismo, falleció rodeado del afecto de su familia. Sus compañeros lo recuerdan como un profesional comprometido, respetado por su capacidad de trabajo y especialmente por su trato cotidiano. “Ale era ante todo una excelente persona y si algo lo caracterizaba es que nunca bajaba los brazos. Desde que le diagnosticaron la enfermedad en 2020, nunca dejó de luchar y siempre se mostró optimista. En diciembre del año pasado lo habían vuelto a operar y hace menos de un mes pasó por la empresa y se lo veía con ganas de seguir peleándola”, señalaron en Mastellone.

Castelli con la camiseta de Racing, una de sus grandes pasiones

Una de sus grandes pasiones fue el rugby. Su historia estuvo íntimamente ligada al Hindú Club, primero como jugador (por su gran altura se destacó en la posición de segunda línea) y luego como entrenador. El club lo despidió con un sentido mensaje en las redes sociales: “Hoy despedimos con profundo dolor a Ale Castelli, jugador con más de 270 partidos en la primera del club, capitán de la camada 79, entrenador de juveniles y del plantel superior, padre, marido, hijo y un gran amigo”.

En diciembre de 2021, recibió el prestigioso galardón de Cap General del club, un reconocimiento reservado para aquellos que encarnan al máximo los valores y la identidad de Hindú.

En diciembre de 2021, Alejandro Castelli recibió en Hindú el prestigioso galardón de Cap General del club

Era hincha fanático de Racing y, en el ámbito amateur, sus amigos lo recuerdan con los guantes puestos en el arco de Los Despro.

Tenía 46 años, estaba casado con Lucía y era padre de Delfina, Emilia y Gonzalo.

Sus restos son velados hoy hasta las 14 en el Hindú Club y su despedida será a las 15 en el Jardín de Paz.