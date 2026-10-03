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FITZ-SIMON, Ricardo A.
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FITZ-SIMON, Ricardo A., 29-9-2026. - Tu hermana Cecilia, y Patricio, tus sobrinas Tatiana y Marina, y familia, te despedimos con amor. Rezamos oraciones por tu eterno descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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