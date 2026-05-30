LA NACION

FOLATELLI, Roberto

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FOLATELLI, Roberto. - Con profundo dolor, despedimos a Fola y acompañamos a su familia en este triste momento. Sus amigos de gimnasia del Club Náutico San Isidro: Nils Lamm, Eduardo Cassesse, Carlos Guyot, Alfredo Aimone, Karol Dolega, Miguel Solari, Javier Fernandez Beiro, Micki Lago, Guillermo Oberti, Alejandro Turner, Horacio del Campo, Jorge Favre, Julio Kelly, Juan Aguilar y Willy Zweegman.

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