SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FOLATELLI, Roberto. - Con profundo dolor, despedimos a Fola y acompañamos a su familia en este triste momento. Sus amigos de gimnasia del Club Náutico San Isidro: Nils Lamm, Eduardo Cassesse, Carlos Guyot, Alfredo Aimone, Karol Dolega, Miguel Solari, Javier Fernandez Beiro, Micki Lago, Guillermo Oberti, Alejandro Turner, Horacio del Campo, Jorge Favre, Julio Kelly, Juan Aguilar y Willy Zweegman.

Avisos fúnebres

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